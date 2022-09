Michelle Hunziker, "pugni in faccia": si sveglia ridotta così

Francesco Fredella 26 settembre 2022 a

Tra fashion week, a Milano, e notizie sui giornali per Michelle Hunziker si tratta di un momento d'oro. Lavoro e affetti vanno molto bene. Michelle è riuscita anche ad essere presente al concerto dell’ex marito Eros Ramazzotti a Verona, un evento bellissimo che è stato seguito da migliaia e migliaia di persone. Tra loro c'è una grande complicità nonostante non siano più marito e moglie.

Nei mesi scorsi è finita nel calderone della cronaca rosa per una storia con Giovanni Angiolini, ex concorrente del Grande Fratello Vip, giudicato come il medico più bello d'Italia. Ma questa è un'altra storia, la Hunziker sui social dice: “Rientrati alle 3 dal concerto bellissimo di Eros! Sembrava mi avessero dato dei pugni in faccia". E dopo il concerto dell'ex marito segue la sfilata di Armani. “Siamo già in action qua che mi stanno facendo bella anche perché stamattina mi sono svegliata che sembrava che mi avessero dato dei pugni in faccia”, scrive ancora. "Quando Giorgio Armani è uscito mi sono emozionata. Non mi succede spesso ma è stato un momento forte".

Per la conduttrice svizzera sta arrivando un momento unico: diventerà nonna. Sua figlia Aurora è incinta. Qualche settimana fa Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha sganciato la notizia bomba. Oggi confermata dai diretti interessati. Intanto, sta lavorando alla seconda edizione di Michelle Impossible, lo show dedicato a lei su Canale5: slitta al 2023.