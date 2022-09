Alessia Marcuzzi, "è finita con mio marito". Tam tam impazzito: durante il lockdown...

28 settembre 2022 a

L'anno nero delle coppie vip prosegue. Scoppia anche la coppia formata da Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi, stessa sorte di quelle formate da Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi e da Ilary Blasi e Francesco Totti. Secondo radio-gossip tra i due una prima crisi era scoppiata nell'estate del 2020, quella del clamoroso (presunto e smentito) triangolo Marcuzzi-De Martino-Belen. Poi la riappacificazione con le foto insieme sui social e le paparazzate "bollenti" in spiaggia. Ma evidentemente nella loro relazione qualcosa non andava più da tempo, e oggi è arrivata la conferma. A scanso di equivoci e per ridurre a zero chiacchiere e illazioni, sono stati proprio Alessia e Paolo a comunicare, con una nota all'agenzia Ansa, la loro dolorosa decisione: "Io e Paolo abbiamo deciso di lasciarci. La fine del nostro matrimonio però non significherà la fine della nostra famiglia, che continuerà ad esistere. I miei figli e Paolo proseguiranno il loro immutato rapporto di amore e affetto che abbiamo costruito in questi anni", si legge nella nota congiunta.

Il produttore televisivo Calabresi Marconi era entrato ufficialmente nella grande "famiglia allargata" della Marcuzzi (che ha avuto rispettivamente un figlio e una figlia dalle precedenti relazioni con Simone Inzaghi e Francesco Facchinetti) sposandola nel 2014 dopo un solo anno insieme, con una cerimonia organizzata in gran segreto a Londra. "Il primo weekend d’amore mio e di Paolo è stato proprio a Londra – aveva raccontato la Marcuzzi - e così abbiamo deciso di tornare lì per celebrare le nostre nozze".

Le prime ombre sulla coppia, come detto, arrivarono nel 2020 quando il gossip attribuì proprio a un flirt di Stefano De Martino e Alessia la fine del matrimonio tra lo stesso ex ballerino di Amici e Belen Rodriguez. Si parlò addirittura di prove presenti sul tablet di De Martino. I protagonisti di quella vicenda avevano smentito, anche se la Marcuzzi aveva ammesso una crisi legata però alla situazione generale a cui erano costretti gli italiani: "Durante il lockdown, c'è stato un momento di difficoltà con Paolo, ma niente di eclatante. E lui è andato a dormire da sua nonna. Ma niente di che. È che io sono complicata, molto indipendente, attiva, irrequieta e quel periodo è stato difficile per me". Una storia simile a quella che ha portato alla fine del matrimonio decennale tra Hunziker e Trussardi.