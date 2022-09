Alessia Marcuzzi, pessime notizie in Rai: soldi e studio, si dice che...

Francesco Fredella 06 settembre 2022 a

Alessia Marcuzzi avrebbe un piccolo problema con il suo nuovo show Rai: secondo Dagospia ci sarebbe uno slittamento. Insomma, come direbbe il Manzoni, "questo programma non s'ha da fare". Almeno per adesso. Uno slittamento che ha già tutto il sapore della brutta notizia, il suo nuovo programma che s'intitolerà Boomerissima sarebbe dovuto andare in onda da martedì 22 novembre. Ma a quanto pare non sarà così.

Secondo Roberto D'Agostino, sempre ben informato sui fatti della tv, ci sarebbero problemi tecnici. "La trasmissione slitterà al prossimo gennaio, nella medesima collocazione. Problemi, dicevamo, legati allo studio (si era pensato a Tivoli come location) ma anche qualche ragionamento sul fronte budget. Meglio aspettare gennaio...", scrive Dago. E come l'avrà presa l'ex conduttrice di Canale 5, che oggi fa il suo ingresso trionfale in Rai dopo un anno di stop che era stato messo sotto la lente d'ingrandimento da parte non solo degli addetti ai lavori, ma anche da parte del pubblico. Lei sui social si è riposata. Un anno di stop che è stato anche capitalizzato al meglio, per questo motivo la Marcuzzi resta una delle conduttrici più amate di sempre.

Ora sta lavorando per il nuovo format, che a gennaio dovrebbe ripartire con tanto di novità. Ma prima dovranno passare un po' di mesi.