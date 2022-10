Ilary Blasi? Non solo borse: cosa le ha "rubato" Totti, sconcerto totale

11 ottobre 2022 a

Non solo orologi Rolex e borse griffate. Adesso, ad aggiungersi alla lista degli oggetti contesi, a suon di ricatti e dispetti, tra Ilary Blasi e Francesco Totti, ci sarebbero anche le scarpe, che l'ex calciatore avrebbe sottratto alla (quasi) ex moglie dalla sua cabina armadio nella villa al quartiere Eur. A riportare l'indiscrezione è Il Messaggero, secondo cui la conduttrice avrebbe presentato un ricorso d'urgenza davanti al Tribunale di Roma, chiedendone la restituzione.

L'inventario stilato dalla conduttrice comprende almeno un centinaio di paia di scarpe di lusso, tra décolleté, sandali e sneakers, tutte firmate Jimmy Choo, Amina Muaddi, Chanel, Le Silla, Casadei, Gucci. E poi alcuni gioielli preziosi. Un vero e proprio bottino dunque, se si considera che un paio di queste calzature può arrivare a costare anche 4mila euro. Secondo il quotidiano romano "Ilary è rimasta senza fiato quando ha visto gli scaffali vuoti".

Il "furto" è a tutti gli effetti una vendetta rivendicata da Totti per la questione degli orologi Rolex, che a sua volta sarebbero stati presi dalla showgirl, la quale, insieme al padre, li avrebbe portati via dalla cassetta di sicurezza. L'ammissione la fa lo stesso Totti durante l'intervista al Corriere della Sera che, il mese scorso, aveva messo a nudo tutte le ripicche tra i due ex coniugi: "E che dovevo fare? Le ho nascosto le borse, sperando in uno scambio". Per riottenere scarpe, borse e gioielli Ilary si è così rivolta, tramite il suo avvocato, al tribunale civile di Roma. La prima udienza è fissata per venerdì 14 ottobre. Il tutto in attesa dell'inizio della causa di separazione che vede al centro della querelle l'assegno di mantenimento per i tre figli della coppia: