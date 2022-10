Noemi Bocchi, raptus in tribunale: "Mi state tormentando"

12 ottobre 2022 a

Noemi Bocchi in tribunale. La nuova compagna di Francesco Totti si trova a partecipare al processo che vede l'ex marito imputato. Qui la Bocchi compare come parte offesa e il giudice, visto il gossip degli ultimi tempi, ha disposto di doversi procedere a porte chiuse. La sua presenza tra i corridoi non è però passata inosservata, anzi. Tanti infatti i curiosi e i giornalisti che si sono avvicinati a lei nell'attesa.

E se il legale dell'ex marito Mario Caucci li ha allontanati con un "non vogliamo rilasciare dichiarazioni", lo stesso non si può dire della Bocchi. Noemi ha tuonato così: "Mi state tormentando, sono molto offesa". Intanto l'ex calciatore e capitano della Roma ha fatto le valigie. Totti si è trasferito nel cuore di Vigna Clara. Con lui la nuova compagna.

I due hanno preso in affitto un attico all'interno di un elegante comprensorio, che vanta dalla piscina ai campi da tennis. Insomma, Totti ha detto definitivamente addio alla zona dove è sempre stato con Ilary Blasi e i tre figli, Cristian, Chanel e Isabel. Non solo, perché la nuova coppia starebbe facendo sul serio: oltre alla casa, non sono passati inosservati gli anelli indossati dai due.