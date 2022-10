Belen Rodriguez? "Non è la madre di Luna Mari, è trans": choc, chi accusa l'argentina

13 ottobre 2022 a

Una storia tanto clamorosa quanto inverosimile sta circolando in queste ultime ore sui social. Una donna moldava, di nome Tatiana Sova sostiene di essere la madre biologica di Luna Marì, la figlia di Belen Rodriguez nata dalla relazione con Antonino Spinalbese. Ma come è possibile? In un video - che ha fatto il pieno di visualizzazioni - sul suo profilo Tiktok la 29enne racconta - con quelle che lei definisce prove alla mano - di essere stata vittima di una vicenda assurda.

Tatiana sostiene di essere stata operata da dei chirurghi plastici presso l’Ospedale Borgotrento di Verona. Mentre lei era sotto anestesia i medici, di cui fa nomi e cognomi, le avrebbero sottratto, illegalmente e senza il suo consenso, organi sani, ovociti e gameti. Ed è qui che secondo la ragazza entra in gioco la showgirl argentina. Stando alla ricostruzione, nove mesi dopo l'intervento, viene alla luce Luna Marì. Per cui Belen e Antonino avrebbero comprato illegalmente gli ovociti sottratti a lei che sarebbero stati impiantati ad una madre surrogata. Quindi i due avrebbero inscenato una finta gravidanza. Ma non è tutto. Secondo la donna, ciò sarebbe accaduto perché la showgirl sarebbe transessuale: "Belen è un uomo, non è nata donna, non ha utero e ovaie", queste le testuali parole di Tatiana.

Tatania dice di essere arrivata anche a denunciare l’ospedale e i medici coinvolti. Inoltre ha lanciato un appello a Belen e Antonino intimandoli a restituirle quella che, secondo lei, è sua figlia: “Eravate a conoscenza che usare una madre surrogata e ovociti rubati è un reato. State tenendo illegalmente mia figlia e non me la volete restituire, la sfruttate da quando è nata per lavorare sui social. Lei vi mantiene, vi dà visibilità e fama”, spiega la ragazza. Ma la realtà farebbe pensare che sarebbe proprio lei a ricercare celebrità sfruttando il nome di Luna Marì, oltre che dei due vip. Guarda caso, il racconto della vicenda, diventata virale, le ha fatto guadagnare la bellezza di più di 15mila follower.

Intanto la ragazza rimane convinta che la bambina sia sua. E a riprova della sua tesi ha postato innumerevoli video in cui mostra le foto di Luna Marì a confronto con i suoi scatti. “Luna Marì non assomiglia per niente a Belen. Ha la pelle color porcellana come me, gli stessi occhi di ghiaccio, i capelli biondi, lo stesso modo di guardare. Abbiamo entrambe la stessa macchiolina-neo sulla testa”, ha dichiarato la donna su TikTok. Chissà se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e verrà commentata dai diretti interessati.