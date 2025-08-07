La sfida del barile finisce in disgrazia: ragazzino muore in diretta

Un gioco che sta già mietendo vittime, quello ormai popolare sui social. Qui il partecipante si fa immortalare mentre immerge la testa in un barile o contenitore rigido pieno d'acqua, spesso con stretto contatto, senza possibilità di uscire facilmente. Se resta incastrato, non può riprendere fiato e la situazione può diventare rapidamente fatale.

Come è accaduto a un giovane su TikTok. Il ragazzo ha provato il pericoloso gioco, immergendosi di testa in un grande contenitore pieno d'acqua durante una live. Bloccato nello spazio ristretto, non è riuscito a tornare in superficie e ha lottato per respirare. Pochi istanti dopo, si è soffocato davanti agli spettatori, che hanno assistito impotenti.