Angela Melillo, cosa spunta all'addio al nubilato: amiche vip in imbarazzo

Giallo rosa dalle tinte piccanti all'addio al nubilato di Angela Melillo. La showgirl sta per sposarsi con il professore e avvocato Cesare San Mauro, suo compagno da 8 anni. Per festeggiare in anticipo ha deciso di invitare le sue amiche, tutte molto belle e molto famose, e organizzarle una classica notte folle tutta al femminile, in cui qualcosa però sembra essere andato completamente fuori controllo.





Alla serata, di cui ha dato testimonianza il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, hanno partecipato le ex compagne di palco del Bagaglino e dei programmi in tv: c'erano Samantha De Grenet (anche sua testimone di nozze), Elisabetta Ferracini, figlia di Mara Venier, Stefania Orlando, le ex Miss Italia Manila Nazzaro e Milena Miconi. La festeggiata ha rivelato l'imprevisto decisamente "per adulti" avvenuto nel cuore della notte.

"Ho convinto tutte a staccare dalla solita routine. Ci siamo divertite come delle ragazzine. A un certo punto, il caos. Una di loro perde un piccolo telecomando. Finisce nelle mie mani e chiedo di chi sia, ma soprattutto… cos’era? Mi rispondono che era il telecomando di un dildo. E io chiedo: 'Ma che cos’è un dildo?'. Iniziano tutte a ridere e a prendermi in giro, oggi so che è un sex toy, un vibratore del quale, grazie a Dio e a Cesare, non ho bisogno". A questo punto non resta che svelare chi, delle bellissime partecipanti, sia la legittima proprietaria dell'oggettino.