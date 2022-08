Diletta Leotta ed Elodie insieme al mare: la foto che scatena i fan

11 agosto 2022 a

Diletta Leotta ed Elodie insieme. Le due hanno deciso di trascorrere con alcuni amici le vacanze estive in Puglia. L'amicizia tra la conduttrice e la cantante non è più una novità. La Leotta ed Elodie sono legate da tempo. A testimoniare la loro amicizia, molte foto pubblicate su Instagram. Le ultime le vedono proprio in vacanza, una abbracciare l'altra al ristorante. Inutile dire che i complimenti sono stati numerosi. Già lo scorso anno le due hanno trascorso qualche giorno di relax insieme.

Questa volta, oltre a Elodie e Diletta Leotta, in Puglia c'è Andrea Iannone. I tre pubblicano in continuazione scatti che li vedono protagonisti. Che tra la cantante e lo sportivo ci sia un flirt?

Chissà, certo è che con Marracash non c'è alcun ritorno di fiamma: "Marracash è la persona che amerò di più in tutta la mia vita. Un prossimo fidanzato non sarà contento di questo? Tanto non sarà mai all’altezza", aveva detto lei mentre l'artista era stato chiaro: "Il nostro rapporto non è una relazione come la intende la gente là fuori, abituata a incasellare tutto". Insomma, quella di Elodie è una vacanza all'insegna della spensieratezza. Proprio come dimostrato dalle foto che la ritraggono divertita.