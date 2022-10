Pupo sconvolge l'Italia: "Come lo abbiamo fatto io e Giorgia". Proprio quello...

20 ottobre 2022 a

Rivelazioni piccanti di Pupo a QN - la Nazione. Il cantante, racconta infatti alcune avventure amorose che ha avuto quando era giovane. Tra le tante donne che ha avuto Pupo, c'è anche Gegia, attrice famosa in quegli anni e ora concorrente del Grande Fratello vip con la quale ha avuto una brevissima e intensa relazione. "Eravamo nei primi anni '80 e mi trovavo a Giardini Naxos, ospite di un'edizione del Premio Regia televisiva ideato e presentato da Daniele Piombi", confessa il cantante e conduttore. "Erano gli anni dell'esplosione del mio successo e degli eccessi. Grandi alberghi, ristoranti stellati, automobili lussuose, gioco d'azzardo e donne a volontà. Guadagnavo e sperperavo come se non ci fosse un domani", prosegue Pupo, il cui vero nome è Enzo Ghinazzi.

"Fu in quella occasione che una notte, mi ritrovai nel letto Gegia", racconta ancora il conduttore. "Facemmo l'amore come ho sempre fatto con tutte le donne con cui sono stato, anche quelle belle e famose che oggi fanno finta di non ricordarselo, con gioia, trasporto e passione". Poi però, conclude Pupo, "la sera dopo, al posto di Gegia ce n'era già un'altra. Altri tempi. Non so se migliori o peggiori, ma sicuramente meno ipocriti".