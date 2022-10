Anna Falchi, seno al vento: così sul red carpet, da censura

20 ottobre 2022 a

Anna Falchi senza veli. O meglio, con un look alquanto trasparente. Sfoggiando un vestito nero, l'attrice ha sfilato sul red carpet di Roma in occasione della Festa del Cinema. Qui la Falchi ha indossato un abito che mette in mostra tutto il seno, senza nulla sotto dunque. Con lei il nuovo compagno Walter Rodinò. Si tratta, quella romana, della prima uscita pubblica della coppia, dopo mesi di indiscrezioni e fotografie rubate. Legata da anni con l'onorevole Andrea Ruggieri, la loro storia è recentemente finita. A spiegare i motivi era stata lei stessa.

"È difficile condividere gli spazi e lo è ancor di più includere un'altra persona nei ritmi fino a quel momento scanditi dalle proprie abitudini e necessità. Spesso le persone sono troppo autonome per costruire giorno dopo giorno un nido comune" aveva detto la conduttrice al settimanale Gente.

I due erano da poco andati a convivere, ma la scelta non è stata delle migliori: "Alla fine non mi vedevo amata e considerata come avrei voluto. Mi sentivo data un po’ per scontata, mi mancava qualcosa e questo mi faceva sentire a disagio". E così la decisione sofferta di allontanarsi, con la Falchi che ha ritrovato l'amore.