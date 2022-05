Anna Falchi, "a 50 anni ce ne fosse". Molestata per strada? Uno sfogo clamoroso

14 maggio 2022 a

A qualcuno il catcalling piace. Ad esempio, ad Anna Falchi. Qualche mese fa Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e Michelle Hunziker, aveva denunciato su Instagram la maleducazione dei maschi che per strada apostrofano donne e ragazze con apprezzamenti o commenti volgari. Ne era nato un tormentone social, con la guerra tra chi confermava e chi invece sdrammatizzava. Gli scorsi giorni il problema si è riproposto in maniera ancora più grave e sconvolgente con le denunce di ragazze molestate dagli alpini accorsi a Rimini per l'adunata. Ora, anche sulla scia di queste polemiche, interviene la Falchi, conduttrice de I Fatti Vostri su Rai2.

Intervistata a Un giorno da pecora su Rai Radio Uno, la splendida showgirl italo-finlandese spiazza tutti: "Viva il catcalling, sono contenta, non mi offendo per niente, dopo i 50 anni poi ce ne fossero. E poi magari sono pure carucci quelli che mi fischiano. Mi piace, mi fa sorridere". A chi parla di maschilismo, se non addirittura di machismo, la Falchi ribatte: "No, poi ci lamentiamo che non ci sono più gli uomini di una volta, che non ci corteggiano più… certo, gli mettiamo tutta questa pressione, sono terrorizzati. Lasciamoli esser anche un po’ maschi, anche un po’ rozzi". Tra il serio e il faceto ammetto anche di essere stata nei panni del maschio che ci prova, per strada. "Mi è capitato di abbassare il finestrino, avvicinare un bell’uomo e dirgli: ‘Ehi, ciao bel ragazzo, dove vai senza di me?’ Poi dopo sono andata via vergognandomi…".

Quindi un simpatico sfogo privato sul compagno Andrea Ruggieri e il suo regalo per i 50 anni festeggiati lo scorso 22 aprile: "Mi aspettavo qualcosa di grosso ma è arrivato qualcosa di piccolo…Per un compleanno così mi aspettavo una macchina, un’utilitaria, ma non è arrivata, pazienza. Però devo ammettere che mi ha fatto un bel regalo, un bellissimo viaggio". Chi si accontenta gode.

