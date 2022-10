Anna Falchi, "il famoso bio...": gaffe mostruosa

19 ottobre 2022 a

Autunno, tempo di... gaffe in televisione. A Striscia la notizia i segugi sguinzagliati dal fondatore e regista Antonio Ricci alla ricerca degli strafalcioni dei vip del piccolo schermo fanno il loro dovere. Si parte con Elisa Triani, presentatrice di Studio Aperto su Italia 1, che parla di zucche da record da 1 chilo e mezzo. Ma chi chilo - la riprende Vanessa Incontrada - le zucche pesavano oltre una tonnellata. Come gaffe è stata pesante!".

Si passa poi a mamma Rai, con Anna Falchi che ai Fatti vostri parla di scotch. "Oltre al nastro classico he si appiccica da un solo lato c'è anche quello che si appiccica su entrambe le parti, il famoso bioadesivo". "Ma quando mai? - le tira le orecchie Alessandro Siani - Si chiama biadesivo! Bioddio - la sfotte -, ti chiami Falchi ma stavolta hai fatto la figura dell'allocco".

In chiusura, il grande protagonista Massimiliano Ossini, che a Unomattina parla di castagne ma si lascia scappare la frizione. "Abbiamo l'olio, il salame, le nostre caz... le nostre castagne!". Salvo in corner? Non proprio. E quando al suo ospite mostra un aggeggio rimediato dagli autori per intagliare le castagne prima di cuocerle, il patatrac: il taglierino di plastica si spacca in due, tra le sue mani. Risate in studio (e a casa).