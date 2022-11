Atti sessuali espliciti in diretta social: clamoroso scandalo, chi è questa ragazza

05 novembre 2022 a

Scandalo a luci rosse su Twitch, la piattaforma di livestreaming popolarissima soprattutto tra i più giovani. Agli onori, o meglio agli oneri delle cronache, è infatti assurta tal aielieen1, che si è guadagnata la cacciata definitiva dalla piattaforma. La ragione? Si è mostrata mentre compiva atti sessuali espliciti, autoerotismo in favor di telecamera.

L'utente lo ha fatto, probabilmente, per dirottare parte dell'utenza sul suo profilo OnlyFans, piattaforma per adulti: infatti aielieen1 aveva appena creato il suo profilo, lo scorso 3 novembre, immediatamente chiuso. La notizia è subito rimbalzata su più siti, su cui si dava conto di un pubblico di 5mila spettatori, quando in verità erano soltanto 310.

Insomma, ancora una volta Twitch viene "bucato" da chi lo vuole sfruttare per finalità non consone, non tollerate dalla piattaforma. La ragazza ha sfruttato quei pochi secondi che le sono stati concessi alla ricerca di viralità e seguito su Only Fans. Operazione riuscita. E Twitch si interroga...