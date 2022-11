Valentina Ferragni, giochini con un sex toys: video a luci rosse

Francesco Fredella 15 novembre 2022 a

Adesso la notizia diventa super virale. Perché Valentina Ferragni, single, gioca con un vibratore. E tutto fa il giro della Rete. Si mette di mezzo anche il suo ex, Luca Vezil che nelle Storie spiega che è stata lei a lasciarlo. Gli occhi di tutti sono finiti, tra l'altro, sulla loro relazione finita, naufragata. Senza alcun motivo. La sorella di Chiara Ferragni e il fidanzato stavano insieme da molto tempo e si sono lasciati all'improvviso. “Dopo tanti anni condivisi insieme, io e Luca abbiamo deciso di intraprendere due strade separate. Siamo cresciuti insieme e ci unirà sempre un grande affetto e rispetto per quello che siamo stati. Vi chiedo di comprendere e rispettare la nostra decisione che, come potete immaginare, è stata tanto sofferta”: con queste parole la coppia aveva commentato l'addio. Poi la notizia che è stata ripresa da tutti: "Abbiamo deciso di intraprendere strade separate".

Ma cosa è accaduto a Valentina Ferragni? Nella giornata dei single ha ricevuto un pacco regalo. All'interno ci sono vari "pensieri" per lei: mascara per gli occhi, trucchi e persino un vibratore. “Un oggetto, mille funzioni. è un mix tra quello che serve per la faccia e una paletta per cucinare”, dice nelle Storie su Instagram la sorella della Ferragni.

Presto, per gli amanti del gossip, per parlare ancora di Valentina. Intanto, il suo fidanzato è stato paparazzato dal settimanale Chi con una ragazza misteriosa: tutto è accaduto nel corso della serata di Halloween. Negli scatti i due sono insieme mascherati fuori da un locale in cui si sta svolgendo la festa. Lei viene indicata subito come la nuova fiamma di Luca Vezil, ma lui non ci sta. “Stavamo solo fumando una sigaretta”, dice lui sui social. Un modo per chiarire e giustificarsi. “Dal momento che è stato scritto e detto qualcosa di non solo falso ma anche calunnioso, asserendo al fatto che io abbia avuto una frequentazione in precedenza con una ragazza conosciuta invece la sera in questione, quindi mai vista prima e mai più vista in seguito, tengo a dire solo una cosa. Quando sono stato lasciato, ho accettato di rispettare non solo la decisione della mia ex compagna ma anche la sua volontà di non rendere pubblici i dettagli della stessa”, puntualizza l'ex della Ferragni.