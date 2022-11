Ilary Blasi e Totti si incrociano: quello che accade stupisce tutti

12 novembre 2022 a

Ilary Blasi e Francesco Totti all'udienza in Tribunale per il divorzio sono arrivati separatamente e altrettanto separatamente se ne sono andati. I due non si sono nemmeno salutati nonostante avessero fotografi e telecamere puntati addosso e nonostante siano tornati nella stessa abitazione, la super villa di famiglia da 1.500 metri quadri, al momento divisa in due, visto che il Capitano sta cercando casa con Noemi Bocchi e nel frattempo vuole stare vicino ai figli.

Dopo l'udienza che è durata un'ora e mezza, riporta il Corriere della Sera, la Blasi e Francesco sono andati via poco dopo le 17, ognuno per conto proprio, senza dire mezza parola. Invece i loro avvocati - Alessandro Simeone e Pompilia Rossi per lei, Antonio Conte e Laura Matteucci, per lui - lasciato il tribunale si sono ritrovati tutti insieme nello studio di Conte al quartiere Prati. Pare che siano stati visti salire nello studio intorno alle 18. Pare anche che nel gruppo non ci fosse l'avvocato Adriana Boscagli, indicata da qualcuno come nuovo legale di Totti per la futura separazione, dopo l'addio di Annamaria Bernardini de Pace. Non si sa però di che cosa abbiano parlato e si sia vicini a un accordo tra i due ex.