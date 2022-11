Giorgina, la colf a luci rosse: "Pulisco seminuda. E tra i miei clienti famosi..."

10 novembre 2022 a

a

a

La più sexy delle colf italiane, Giorgina Sparkling, non ha segreti e racconta in cosa consiste il suo lavoro e quanto guadagna. La modella e coniglietta di Playboy ammette di essere "contattata da donne, gay e trans". Raggiunta da Fanpage Giorgina inizia dagli esordi: "Ho cominciato negli Stati Uniti, quando non sapevo come sbarcare il lunario. Ho sempre fatto le pulizie a casa mia, così una mattina mi sono svegliata e mi sono detta: 'Perché non farle in bikini?'. Ho messo degli annunci in cui mi offrivo di lavare l’auto o di pulire la casa seminuda ed è stato un successo. Quando sono tornata in Italia, dato che non sapevo come fare a sopravvivere, ho fatto la sexy colf anche qui".

Arisa, lingerie e pose scandalose: le ultime foto estreme | Guarda

Ma per evitare problemi, la Sparkling mette dei paletti: "Faccio tante telefonate prima. Almeno cinque o sei perché il potenziale cliente capisca che non può assolutamente toccarmi. Su mille richieste, ne becchi cinquanta che siano davvero seri. Se vedo un atteggiamento ambiguo, chiudo la telefonata. E poi ho un amico che mi accompagna a lavoro, viene a prendermi e mentre sono lì, mi contatta per sapere se vada tutto bene. Infine, mando ai clienti la mail con le regole da rispettare". Tra queste, appunto, "guardare ma non toccare, non usare parole scurrili e se, facendo le pulizie, dovessi assumere posizioni che possono sembrare sexy – quando ad esempio mi piego – il cliente non può alludere a nulla di sessuale nei suoi discorsi".

Patrizia Rossetti hard: via l'intimo, si vede tutto. Scandalo su Canale 5 | Guarda

I profili che la contattano, come lei stessa ammette, sono dei più disparati: "Ho clienti famosi ma non posso fare nomi, altrimenti non mi chiamano più. Spesso partecipo alle feste private nello sport. Quanto al profilo medio, devo dire che i dipendenti in smart working, sono i miei clienti migliori. Mentre stanno al computer, guardano me in tanga che pulisco. Sono comunque persone di alto livello, come direttori di banca. Non sono impiegati o operai".