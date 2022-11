Arisa, lingerie e pose scandalose: le ultime foto estreme

08 novembre 2022 a

"Quella parte di me, che non obbedisce mai a niente”: lingerie in pizzo, cravatta, autoreggenti e velo sui capelli. Così Arisa si è mostrata ai suoi follower su Instagram. Il look, super sensuale, è tutto nero. Nelle foto bollenti pubblicate sui social, la cantante sceglie diverse pose ammiccanti e hot davanti alla camera. Pose che mettono in risalto le sue forme e che anche i suoi seguaci hanno apprezzato parecchio.

"Comunque io non sono più la donna di queste foto di fine estate. Sono un’altra adesso. Più o meno felice? Chi lo sa(?) Ma adesso sono io, prima mi cercavo, adesso mi sono trovata. Stavo vicina vicina vicina e non riuscivo a vedermi. C’è voluta una casa piccola, un borgo nuovo, tanta solitudine - scrive Arisa nella didascalia a corredo delle foto -. Ci sono volute tante lacrime, tante preghiere. E chissà quante ancora ce ne vorranno per mantenere il punto per smetterla di dire “ci sono anch’io, mi guardi?”

Adesso puoi anche non guardarmi io ci sono lo stesso. Ma questa è arte, arte antica in tempi moderni , che usa la tecnica d’attenzione più vecchia del mondo e ci riesce sempre. Io però proverei anche con altro.. per vedere di nascosto l’effetto che fa".

Tanti i commenti di apprezzamento sotto il suo post. Qualcuno infatti le ha scritto: "Sei una bomba sexy! E chi ti critica è solo invidioso". Qualcun altro invece: "Sei pazzesca, io rimango stupita dalla tua eterna bellezza". E ancora: "Vai avanti per la tua strada, sentirsi libera non ha prezzo, la vita è bella, tu la rispecchi sia da cantante che da modella".