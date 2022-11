Sabrina Salerno in mini-slip: cosa scorda, video a luci rosse

19 novembre 2022 a

A 54 anni, Sabrina Salerno continua a essere un "prodigio della natura" e soprattutto idolo di migliaia di fan che la seguono e la idolatrano su Instagram, non perdendosi una foto o un video. L'ultimo, pubblicato dalla cantante che negli anni 80, giovanissima, aveva spopolato nel mondo con brani cult della italo-disco come Boys e My Chico, è letteralmente un colpo al cuore (e non solo).

Sabrina, aggressiva come sempre, sfoggia un clamoroso "chiodo" di pelle. Nero, borchiato sulle spalle e sugli avambracci: un look da battaglia che si abbina a un dettaglio a dir poco malandrino. La cantante savonese, infatti, ha "scordato" tutto il resto. Sotto la giacca di pelle, è il caso di dirlo, niente: o meglio, solo un costumino nero abbinato, reggiseno e mini-slip. E ai piedi, vistosissimi stivaletti con le zeppe. Sentito l'omaggio musicale: un balletto sulle note della scatenata Many kisses (tanti baci), brano degli indimenticabili Krisma (il duo formato da Maurizio Arcieri, scomparso nel 2015, e sua moglie Christina Moser, morta un mese fa).





Prevedibile il diluvio di commenti entusiasti, dall'Italia e dall'estero, al video di questo sensualissimo balletto di pochi secondi. "Grande Sabrina... grazie per aver utilizzato Maurizio e Cristina, da lassù ti benediranno", sottolinea commosso un utente. "Dovresti fare un videoclip di un singolo vestita così e fare promozione però", le suggerisce un fan. "Bellissima, era lei il simbolo della Liguria". Come dargli torto. Per una volta, la testimonial Elisabetta Canalis potrà attendere.