Donna D'Errico di Baywatch su Onlyfans a 54 anni

Anche Donna D'Errico ha ceduto al fascino proibito di Onlyfans. L'attrice e modella americana era diventata famosissima in tutto il mondo 30 anni fa dopo essere entrata nel cast di Baywatch. Anche lei, insieme a Pamela Anderson, era una delle bagnine sexy che conquistarono i telespettatori (soprattutto quelli maschi) di qua e di là dall'Oceano Atlantico. Oggi "Donna Marco" (questo il nome del personaggio che l'ha resa celebre) di anni ne ha 54 anni, ma il viso d'angelo e il fisico scolpito sembrano dimostrare altro.

Già su Instagram la bella Donna dava spettacolo con foto in bikini e lingerie, spesso a tema nazionalistico con la bandiera a stelle e strisce mostrata con orgoglio. Ora, capito che il filone rappresenta una vera e propria gallina dalle uova d'oro, la D'Errico ha deciso di alzare il tiro e riservare il materiale più "bollente" (no, il sole e le spiagge della California stavolta non c'entrano) per la piattaforma per adulti. Chi si abbona al suo profilo potrà godere di foto e video decisamente per adulti.

Su Instagram, restano quelli che potremmo definire degli "aperitivi": qualche foto in anteprima e sicuramente più contenute rispetto a quelle "no limits" pubblicate su Onlyfans. A giudicare dall'accoglienza ricevuta dai followers su Instagram, con decine di commenti entusiasti a una foto in completino intimo rosso davvero striminzito che copre poco o nulla delle curve dell'attrice, la nuova avventura promette fuoco e fiamme.