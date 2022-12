Eva Menta e il piedino su Onlyfans, Giletti impazzisce

12 dicembre 2022 a

a

a

"Quanto può chiedere per un piede?". Ha del surreale il dibattito a Non è l'arena, su La7, tra Massimo Giletti e la star italiana di Onlyfans Eva Menta. L'avvenente signorina fa soldi a palate pubblicando sul sito per adulti proprie foto e video espliciti. Il mercato, se così si può dire, è in fermento e sempre in movimento e le stelline dei contenuti per adulti si adeguano.

"Immagini di nudo, è prostituzione": Veronica, testimonianza choc da Giletti

Giletti annusa la dichiarazione a effetto e domanda a Eva quanto potrebbe guadagnare pubblicando la semplice foto di un suo piede. "Ma non lo so, 200 euro", risponde con nonchalance la Menta, come se fosse la cosa più scontata del mondo: "Duecento euro per un piede?", chiede conferma sconvolto Giletti, che poi prende la palla al balzo e si rivolge direttamente alla regia di La7: "Giovanni, dammi un po' il piede. Abbassa sto piede!".





"Duecento euro per un piede?". Guarda qui il video di Non è l'arena

"Prostituzione al 100%. Meloni intervenga subito": Adinolfi scatenato in tv

Il cameraman, malandrino, si esibisce in una carrellata ad alto tasso fetish inquadrando Eva Menta dai tacchi fino al décolleté generosissimo, passando per una tutina in pelle nera. Ma Giletti intendeva ben altro e attende il suo turno per farsi inquadrare il piede destro. "Mi metto su eBay. Ci potrebbero essere dei maschi in condizioni disgraziate, molto erotiche, magari in astinenza da mesi che sono stati su un'isola... Questo è il piede di Giletti, vale 10 euro, 13...".