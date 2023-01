Ilary Blasi, un Lato B pazzesco in Thailandia

06 gennaio 2023 a

Un caldissimo inizio di 2023 per Ilary Blasi. Mentre l'ormai ex marito Francesco Totti è alle prese con l'indagine dell'anti-riciclaggio sui suoi Rolex, la conduttrice di Mediaset si gode il Capodanno nel bollente scenario di Bangkok. La 41enne ex letterina di Passaparola non è sola: insieme a le, il rampollo tedesco Bastian Muller di cui si erano perse le tracce alla vigilia di Natale. La storia tra i due sembra invece andare a gonfie vele, tanto da meritare un viaggio esotico in Thailandia tra hotel da mille e una notte e piscine assai glamour, perfette per qualche foto tra le storie su Instegram.

La Blasi, tra bikini e prendi-sole molto aderenti, mette in mostra un Lato B invidiabile (e decisamente invidiato) e conferma la tendenza messa in luce negli ultimi mesi, da quando cioè la separazione da Totti si è trasformata, molto rapidamente, in una faida emotiva e giudiziaria: mostrarsi sempre più bella e spensierata.

Potenza dell'amore ritrovato, forse, o più semplicemente desiderio di prendersi una bella rivincita "in mondovisione" sull'ex marito, che nel frattempo si sta rifacendo una vita al fianco di Noemi Bocchi. Una rivincita, come detto, che passa da selfie, party, moto d'acqua. E un fisico pazzesco a incorniciare un sorriso a 32 denti. E Totti? Risponde a modo suo, con vacanze in famiglia insieme ai figli e Noemi e una crociera a bordo della Symphony of the Seas.