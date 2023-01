Corna, dramma-Shakira: cosa spunta nel video di Piquè

09 gennaio 2023 a

a

a

Shakira e Gerard Piqué si sono lasciati mesi fa. Nessuno dei due, né la cantante né il calciatore, ha commentato quanto accaduto ma da tempo i tradimenti di Piqué non sono una novità. Il giocatore avrebbe messo le corna a Shakira con la giovanissima Clara Chía Martí. La loro però non sarebbe una storia recente. Già nell'agosto 2021, Piqué ospitava a casa la ragazza, approfittando dell'assenza della compagna e dei figli. A confermarlo un vecchio video in cui il 35enne catalano era in diretta su Twitch col famoso streamer spagnolo Ibai Llanos. A un certo punto, durante il filmato, si vede spuntare brevemente sulla destra una ragazza bionda, che poi rapidamente si sparisce dietro la telecamera.

Gerard Piquè beccato di notte col cappuccio e una ragazzina: la foto choc

Una vera e propria batosta per l'artista che, stando a quanto riportato da una fonte a lei vicina, è "devastata nell'apprendere che questa donna si sentiva chiaramente a casa sua nell'abitazione che lei e Piqué condividevano con i loro figli". L'insider ha poi aggiunto: "Loro erano ancora insieme in quel momento. È devastante per lei apprendere che questa relazione andava avanti da molto più tempo di quanto immaginasse".

Che Shakira sia amareggiata, non è un segreto. In un post di Capodanno su Instagram, la cantante ha scritto: "Sebbene le nostre ferite continuino a essere aperte in questo nuovo anno, il tempo ha le mani del chirurgo. Anche se qualcuno ci ha tradito, dobbiamo continuare a fidarci. Di fronte al disprezzo, continuare a valorizzarci. Perché ci sono più persone buone che cattive. Più persone empatiche che indolenti. Sono meno quelli che se ne vanno e più quelli che restano al nostro fianco. Le nostre lacrime non sono uno spreco, annaffiano il terreno dove nascerà il futuro e ci rendono più umani, così in mezzo al crepacuore possiamo continuare ad amare".