Valentina Ferragni senza slip? "Terrificante"

Valentina Ferragni sempre più sexy. La sorella dell'influencer Chiara Ferragni indossa un mini-vestitino che lascia ben poco spazio all'immaginazione. L'occasione? Il suo compleanno. Nel post con tanto di foto su Instagram, Valentina descrive con una sola parola l'abito: "Leather" (pelle). L'outfit, oltre a essere nero e cortissimo, vanta delle rose sui fianchi che lasciano intravedere il corpo e che fanno pensare che la Ferragni non indossi gli slip.

Non a tutti però è piaciuta la scelta di stile: "Ma cosa sarebbe quello che stai indossando? Se è un vestito è orrendo", commenta un utente mentre un altro gli fa eco: "Bellissima lei ma mi spiace dirlo il vestito é orribile". E ancora: "Buttalo via quel vestito non ti si addice", "Ma perché?!?", "Terrificante, peccato che si debba conciare così per farsi notare". Tra le stories di Valentina, compare anche Chiara Ferragni, anche lei in abito nero ma lungo e di stoffa.

La loro somiglianza comunque inganna. Un utente sui social ha scambiato Valentina per la sorella: "Ciao Chiara sei bellissima! Anche oggi posso dire che sei la moglie migliore per Fedez". A quel punto sono intervenuti i follower di Valentin, che hanno subito replicato al commento scrivendo: "È la sorella Valentina, non è Chiara". E chissà se altri faticano a distinguerle.