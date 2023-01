Paola Barale, clamorosa foto intima: "Imbarazzante, hai 60 anni"

14 gennaio 2023 a

"Hai 55 anni, sei imbarazzante". Paola Barale contestata sui social per una foto assai maliziosa pubblicata sulla propria pagina Instagram. Prima un innocente dettaglio ravvicinato del collo di una statua di marmo bianco, con una macchiolina rossa. Quindo quello del suo, di collo, con l'inequivocabile segno di un succhiotto. Un raptus di passione degno, secondo la mitica ex valletta di Mike Bongiorno a La ruota della fortuna, di venire condiviso con fan e follower.

"Vuoi dire che frequentiamo lo stesso tipo?!", domanda maliziosa la Barale, prima di augurare "un buon weekend anche a voi". Il suo si preannuncia particolarmente vivace, stando anche all'hashtag: "#BaciareBene è un’#Arte", con emoticon di labbra rosse pronte al bacio". Primi commenti vip pieni di entusiasmo: le esprimono congratulazioni divertite amiche come Sabrina Salerno, Jo Squillo, Clio Evans, l'ex professoressa di educazione fisica di Amici di Maria De Filippi Jill Cooper o Eva Stokholma, la conduttrice radiofonica che ha partecipato insieme a lei all'ultima edizione di Ballando con le stelle.





Ma spuntano anche molti commenti critici da parte di utenti, in verità, un po' bacchetton. C'è chi parla di un post "di dubbio gusto". Altri la tirano per la giacchetta: "Queste cose si fanno quando sei un adolescente" o addirittura "Caduta di stile a quasi 60 anni". Dimenticano che la Barale, al di là della relazione chiacchieratissima e turbolenta con il modello israeliano Raz Degan, sulla sua vita privata è sempre stata abbottonatissima, e lontana dal gossip. Qualche tempo fa, però, aveva voluto spiazzare tutti: "Non cerco più l'amore, ma mi diverto: pensate che una donna non fidanzata non trombi più?".