Paola Barale da bollino rosso: "Sesso e happy ending"

lunedì 8 dicembre 2025
Quello tra Paola Barale e Raz Degan è sempre stato un amore talmente iconico e passionale da far parlare gli appassionati di gossip, anche ad anni di distanza dalla fine di quella storia.

La storica spalla di Mike Bongiorno, 58 anni splendidamente portati, lo sa perfettamente e con la sua proverbiale sincerità non ha problemi a tornare su quegli anni scatenati. Ospite del videocast di MOW Privé by Escort Advisor, in un faccia a faccia senza tabù con la conduttrice Grazia Sambruna, la Barale si conferma donna più che indipendente, legatissima alla sua cagnolina Rosita ("che russa, ma a lei è concesso") e che certo non sembra soffrire di solitudine: "Ho imparato a stare da sola, e ho vinto". Chapeau

D'altronde, Paola ha sempre decantato le gioie della maturità femminile ("Alla soglia dei 60 anni un po' mi dispiace diventare grande, ma sono ancora croccante. Non avere figli mi ha aiutato") e non ha mai nascosto qualche suo slancio trasgressivo. Uno, per esempio, l'ha rilanciata come sex symbol anche tra le generazioni più giovani che magari non l'avevano mai vista in televisione: la celebre scena della scarpa tolta in diretta a Cronache Marziane. "Brillante idea? Non lo so, ma da lì è partito tutto", ha sorriso la showgirl, icona per migliaia di feticisti.

Inevitabile, come detto, una domanda su Degan. "Ricordo anche meravigliosi happy ending... magari oggi avrà affinato la tecnica", commenta ammiccando al sesso tantrico con il modello e attore di origini israeliane, uno dei "belli e dannati" dello spettacolo italiano anni Novanta. Non è però solo roba del passato: "A cinquant'anni una donna è attiva e va rispettata". Con o senza Raz, naturalmente. 

