Chiara Ferragni, tutina trasparente e scotch sul seno: la foto "scandalosa"

Chiara Ferragni fa ancora discutere. Tutta colpa dell'ennesimo scatto. Su Instagram l'influencer ha pubblicato alcune foto che la vedono indossare un abitino completamente trasparente e sul seno dello scotch. Ai piedi stivaloni di pelle lucida e sotto la tutina un paio di slip. Quanto basta a scatenare gli haters che la criticano definendola "una donna senza decoro". E ancora: "Dobbiamo imparare ad avere più rispetto per noi stesse ed esibire la nostra femminilità senza la necessità di ostentare un corpo semi nudo, questo sarebbe il vero segnale di una autentica rivoluzione personale" è il commento di un utente.

"Mi dispiace ma questa non è moda, sei un modello per tante ragazzine là fuori, per favore pensa a loro", tuona qualcun altro. "Si può uscire in biancheria intima? Non c'è più decoro o regola per niente", "Povera generazione che imita questo scempio". Insomma, il look scelto dall'imprenditrice digitale non piace a tanti.

Eppure la Ferragni non è nuova ad attacchi di questo tipo. Lei stessa è consapevole di essere presa di mira da molti e proprio per questo ha deciso di fare quello che si sente, anche indossare abiti succinti. E il tutto supportata dal marito. Ancora una volta Fedez commenta le foto della moglie. Questa volta il rapper ironizza con un "scandalosa".

