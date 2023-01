Ilary Blasi, Bastian esiste davvero? La foto che toglie ogni dubbio

29 gennaio 2023 a

a

a

Nessun Mark Caltagirone 2.0. Bastian, la presunta nuova fiamma di Ilary Blasi, esiste davvero. E ci sarebbe una foto a testimoniarlo. La conduttrice starebbe trascorrendo dei giorni di relax in montagna insieme a lui e alla sua famiglia. Sempre attiva sui social network, la Blasi ha condiviso alcuni momenti della vacanza senza mai inquadrare il suo Bastian. A farlo per lei, però, ci avrebbe pensato uno dei componenti della comitiva, come riportato da Leggo.

"Noemi è incinta", la voce clamorosa. Ma ora è tutto ribaltato

Nella foto pubblicata sui social, l'imprenditore tedesco appare spensierato mentre stringe tra le mani una pinta e brinda alla breve vacanza. La foto, ovviamente, ha subito scatenato il gossip. Pare, insomma, che la relazione tra i due proceda a gonfie vele. Dopo il Capodanno trascorso a Bangkok e la recente fuga romantica a Parigi, la coppia adesso starebbe trascorrendo un weekend sulla neve.

La conduttrice dell'Isola dei Famosi avrebbe quindi fatto il grande passo, facendo conoscere Bastian alla famiglia. Tra le foto pubblicate su Instagram, ce n'è una in cui Ilary si mette in posa nella sua tuta da sci, mentre in un'altra si vede una cioccolata calda. La Blasi e Bastian, comunque, avevano già fatto outing sui social. La conduttrice, durante la fuga romantica a Parigi, aveva pubblicato nelle sue storie un'immagine sexy che riprendeva una mano poggiata sulle sue gambe.