Federico Fashion Style, choc sulla figlia: "Non ho più mutande"

"Non mi vergogno a dire che oggi non ho più le mutandine da cambiare a mia figlia": una rivelazione choc quella fatta da Federico Fashion Style in un'intervista al settimanale Nuovo. L'hairstylist ha puntato il dito contro la sua ex, accusandola di aver portato con sé tutti i vestiti della loro bimba quando si è trasferita da sua mamma dopo la separazione.

Successivamente il giornalista del settimanale ha chiesto a Federico Lauri cosa vorrebbe dire alla sua ex Letizia Porcu. E il popolare parrucchiere ha dichiarato di essere molto felice che comunque si sia rifatta una vita con un altro uomo, aggiungendo però di credere non sia contenta perché in cuor suo vorrebbe essere rimasta in buoni rapporti con lui: “Lei sarà sempre la donna della mia vita. Sono contento che abbia un uomo al suo fianco, ma secondo me non è felice. Vorrebbe esserlo continuando ad avere buoni rapporti con me…”.

“Non è una cosa facile da superare mentalmente”, ha continuato poi Federico, spiegando però che al momento l’unica cosa che conta è il bene di sua figlia: “Oggi quello che conta per me è solo ed esclusivamente il suo bene. Deciderò io quando e come parlane con lei”.