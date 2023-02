Wanda Nara oltre la censura: svestita così, foto incendiarie

15 febbraio 2023 a

a

a

Hai capito, Wanda Nara? L'ex di Mauro Icardi, come spesso le capita di fare, infiamma i social. Il tutto col suo seguitissimo, e spintissimo, profilo Instagram.

Infatti la showgirl argentina ha pubblicato alcuni scatti davvero sensuali, selfie allo specchio nei quali si mostra "vestita" soltanto della stringatissima tutina rossa che potete vedere qui in calce. Una tutina che, va detto, lascia ben pochi margini all'immaginazione.

Pizzo rosso fuoco e trasparenze vietate ai minori, ecco che Wanda Nara sfoggia con orgoglio le sue forme e i suoi capelli insolitamente castani. Insomma, semplicemente pazzesca.

Ma oltre alle foto, ci sono le parole scritte in calce al post. Parole che recitano: "Il primo amore di ogni persona dovrebbe essere il proprio. Buona giornata a tutti quelli che provano, hanno provato o si stanno preparando a provare di nuovo amore, senza mai dimenticare che quello che più conta è il proprio". Un messaggio che in molti hanno interpretato come una frecciata, l'ennesima, al suo ex, Mauro Icardi.