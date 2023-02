Ilary Blasi, una foto (troppo) piccante: si scatena il delirio 

18 febbraio 2023 a

Risveglio hot per Ilary Blasi. Nelle sue stories Instagram, la conduttrice ha condiviso uno scatto che non lascia dubbi: si trova seduta in braccio a Bastian, senza pantaloni ma con solo il maglione e le scarpe. Del suo nuovo fidanzato, invece, si vedono solo le mani che avvolgono il fondoschiena di Ilary e le sue gambe, dove la showgirl è seduta. I due volti, invece, non si vedono. La storia tra i due, insomma, sembra procedere a gonfie vele.

In vacanza insieme a Monaco, la città natale di Bastian, i due non hanno avuto nessun freno sul mostrarsi insieme. Secondo i rumors, la showgirl sarebbe addirittura pronta per le presentazioni in famiglia. Bastian e Ilary sarebbero in viaggio da ieri. E la Blasi ha immortalato in una serie di stories tutti i posti che sta vedendo a Monaco di Baviera.

Nelle sue storie, la conduttrice ha fatto capire fin da subito a tutti che si trattava di un viaggio a due: ha pubblicato infatti piatti tipici con porzioni per due. Dunque, se inizialmente la conduttrice si nascondeva, ora niente sembra spaventarla.