Kate Middleton "strizza" il lato B di William: cose mai viste in pubblico

Qualcosa di decisamente... poco reale. Certo, Kate Middleton alla consegna dei premi BAFTA 2023 era semplicemente incantevole, elegante e bellissima nel lungo vestito bianco con guanti in seta neri che le arrivavano quasi fino alle spalle.

Al suo fianco il principe William, primo nella successione a Re Carlo nella gerarchia monarchica del Regno Unito. I due hanno sfilato sul red carpet alla Royal Festival Hall di Londra, sotto l'occhio attento dei sudditi e soprattutto dei media. William e Kate si sono mostrati affiatati come sempre, molto complici. Forse anche troppo...

Già, perché come mostra il video che potete vedere qui sotto, un gesto della Duchessa sta letteralmente facendo "impazzire" il Regno Unito. Infatti mentre sfilava davanti al pubblico, Kate Middleton ha portato una sua mano sui glutei del consorte, ai quali ha dato poi una pacca. Gesto assolutamente irrituale per i reali inglesi, tanto che nel Regno Unito quasi non si parla d'altro.

Non solo sui media, ma anche sui social si è scatenato un tam-tam impazzito, con un diluvio di commenti: "Oh sì! L’ho visto!!!!", scriveva uno. E ancora, cinguettii sul Twitter di questo tipo: "Oh mio dio, oh mio dio, oh mio dio sì, l’ho visto. Wow! Non potrei amare quei due di più nemmeno se ci provassi. Fantastico". Insomma, il gesto ha colpito ed è stato apprezzato: è stato infatti interpretato come l'ultima prova della solidità del rapporto tra William e Kate.