Aurora Ramazzotti, bikini esplosivo prima del parto

25 febbraio 2023 a

a

a

Manca poco al parto di Aurora Ramazzotti, che sta per diventare genitore insieme al suo compagno Goffredo Cerza. Nell'attesa del grande momento, la figlia di Eros e Michelle Hunziker trascorre il suo tempo in totale relax. Lo dimostrano le foto che lei stessa ha condiviso ieri tramite storie Instagram. Foto in cui si mostra in bikini facendo vedere a tutti il bellissimo pancione, sempre più grande. L'influencer, infatti, è ormai giunta all'ottavo mese di gravidanza.

"Mentre Michelle era con Eros...": Trussardi spiazza tutti

Il piccolo sarà un maschietto. Solo pochi giorni fa Aurora ha rivelato sui social che manca circa un mese al parto e che nonostante la stanchezza inizi a farsi sentire, la futura neomamma non si ferma mai. Tra allenamenti e lavoro, però, la figlia di Eros e Michelle ha deciso di concedersi un pomeriggio di pausa insieme al fidanzato in una spa. Negli scatti da lei pubblicati, la si vede con un bikini bordeaux e un grande sorriso.

La Ramazzotti, insomma, è in splendida forma, come hanno sottolineato anche i suoi follower nei commenti. Secondo la maggior parte degli utenti, infatti, l'influencer avrebbe una luce in più in questo periodo proprio per via della maternità.