Michelle Hunziker con Eros Ramazzotti? La reazione di Trussardi

Michelle Hunziker è tornata in tv con la seconda edizione del suo Michelle Impossible. Tra i suoi ospiti anche quest'anno ci sono stati sia l’ex marito Eros Ramazzotti che la figlia Aurora. Tomaso Trussardi, l’ex secondo marito della Hunziker, non ha guardato lo show. I due sono ormai separati da un anno. L’imprenditore bergamasco non ha mai nascosto la grande stima che nutre nei confronti della conduttrice. Tuttavia ieri, giorno in cui è andata in onda la prima puntata del programma, Trussardi ha fatto altro.

Come rivelato da lui stesso nelle sue storie Instagram, Trussardi non è rimasto a casa a guardare lo show dell’ex moglie ma è uscito a cena fuori con amici. Il locale scelto è Villa Crespi, ristorante stellato di Antonino Cannavacciuolo. La scelta di Tomaso ha creato scalpore ma molti, sui social, si sono schierati dalla sua parte. “E che doveva fare?", ha scritto un utente. Un altro invece: "Ha fatto bene. Si sono lasciati”.

In una recente intervista a Verissimo, la Hunziker ha spiegato che sta cercando di raggiungere un equilibrio con Trussardi per il bene delle loro figlie, Sole e Celeste, che oggi hanno nove e sette anni. Un equilibrio che, secondo la conduttrice, si raggiungerà solo con il tempo, visto che il dolore della separazione è stato piuttosto profondo.