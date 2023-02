Aurora Ramazzotti, tam-tam impazzito: "Come chiama il figlio"

23 febbraio 2023 a

Manca poco al parto di Aurora Ramazzotti, la figlia di Eros e Michelle Hunziker. E in molti iniziano a chiedersi come si chiamerà il piccolo. Finora i futuri genitori hanno deciso di non rendere noto il nome scelto per il loro primo figlio. Tuttavia, pare che oggi qualcuno li abbia anticipati. Il settimanale Oggi ha intervistato Eros Ramazzotti, il quale ha parlato anche del nipotino in arrivo.

Quando gli è stato chiesto che papà sente di essere, il cantante ha replicato dicendo che dovrebbe essere Aurora a rispondere a questa domanda. Sul nome del nipotino, invece, nonno Eros ha preferito non esprimersi: “Non so ancora che nome gli daranno, ma le scelte dei figli sono sacre”. Lui sarebbe felice se decidessero di chiamarlo Eros, ma se così non dovesse essere non sarebbe affatto un problema. “Adorerò qualsiasi nome avrà mio nipote”, ha aggiunto.

In ogni caso, ci ha pensato il giornalista Alberto Dandolo, nel corso dell’intervista, a fare uno spoiler sul nome: “Pare sarà chiamato Nicolò”. Se l'indiscrezione si rivelasse vera, Aurora potrebbe non prenderla tanto bene. Per lei, infatti, si tratterebbe del secondo spoiler fatto dalla stampa. Già la gravidanza è stata svelata dalla cronaca rosa, in particolare dal settimanale Chi.