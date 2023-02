Michelle Impossible, "cosce di fuori", "il c***o": vergogna in diretta

23 febbraio 2023 a

"Ma perché con le cosce di fuori?". Qualcosa non è andato liscio a Michelle Impossible & Friends, e non certo per colpa di Michelle Hunziker e Katia Follesa. Anzi. Lo show-varietà di Canale 5 ha stravinto la sfida degli ascolti con Piccole donne su Rai 1 e conquistato il pubblico con una scaletta a fortissima trazione emotiva.

Il colpo "di grazia" ai cuori dei telespettatori è stato senza dubbio il segmento familiare della showgirl svizzera, commossa fino alle lacrime quando l'ex marito Eros Ramazzotti e la loro figlia Aurora si sono scambiati tenerezze assortite sul palco. Eros accarezza il pancione della figlia, che tra poche settimane renderà nonni lui e Michelle, e poi ha duettato con la giovane sulle note dei suoi più grandi successi.

Lacrimuccia per la Hunziker, lacrimuccia per chi segue da casa. Ma c'è stato spazio anche per la comicità della Follesa, diventata famosa con Zelig. Irriverente, sfrontata, un po' sguaiata, la comica brianzola ha preso in giro la padrona di casa con una battutina piccante su Giovanni Angiolini, rapido flirt estivo della Hunziker dopo la rottura con Tomaso Trussardi avvenuta a inizio 2022 ("Ti dico una cosa, il mio dottore mi ha visto più volte nuda di mio marito… e anche tu… quest’estate il dottore ti ha visto più volte nuda di tuo…"). Tuttavia, qualcuno a casa non ha gradito. Non le battute, ma il look della Follesa.

"Ma perché con le cosce di fuori? Non hai belle gambe, perdona la franchezza", le scrive una utente su Instagram. La Follesa, dopo lo show, ha risposto prontamente e con grande auto-ironia: "Pensa che volevo mostrare il c***o ma avevo paura che coprisse tutto lo schermo", Contro-replica della spettatrice: "Meno male che non lo hai fatto, nel rispetto di chi avrebbe voluto vedere uno spettacolo sobrio". A questo punto la Follesa ha chiuso la questione con un laconico "Che dolce che sei", per poi pubblicare lo scambio di gentilezze sulla propria pagina Instagram. E tanti saluti.