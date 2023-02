Michelle Hunziker, scollatura abissale: roba da censura su Canale 5

23 febbraio 2023 a

Doveva essere "un gran varietà", Michelle Impossible & Friends. Un super spettacolo d'altri tempi e in grande stile, ma aggiornato alla tv del nuovo millennio, con scaletta ricchissima e tanti ospiti di grido. Alla fine, Michelle Hunziker ci è riuscita e la prima puntata dello show di Canale 5 è stata promossa a pieni voti anche dal pubblico. Star assoluta, ovviamente, la padrona di casa.

La seconda stagione dello spettacolo nato nel 2022 come celebrazione dei suoi primi 20 anni di carriera non è più uno one-woman show, ma un tripudio corale. Di certo però la verve di Michelle, la sua bellezza, i suoi cambi d'abito stile Festival di Sanremo (con tanto di elegantissimo completo nero e scollatura abissale, potremmo dire "ombelicale", sfoggiato in tandem con la sua spalla comica Katia Follesa) sono stati il punto forte della serata.

L'altro grande motivo d'interesse della prima serata Mediaset (che ha stravinto la gara degli ascolti con il rivale, il film Piccole Donne su Rai 1) è stata senza ombra di dubbio la reunion familiare della Hunziker, che si è ritrovata al fianco del suo primo ex marito Eros Ramazzotti e la loro figlia Aurora, che presto li renderà nonni.

Un momento assai articolato (c'è stato il divertente, affiatatissimo duetto Eros-Michelle, il confronto e le confidenze tra padre e figlia, l'esibizione musicale in coppia di Aurora e papà) che ha avuto come climax le lacrime della Hunziker, che assisteva all'esibizione dell'ex marito e della figlia da un lato del palco, costantemente inquadrata dalla regia di Canale 5. D'altronde, non poteva essere altrimenti.