Aurora Ramazzotti "ha partorito". Tutto falso: la foto che scatena il caos

06 marzo 2023 a

a

a

Colpo di scena in casa Hunziker-Ramazzotti: "Aurora Ramazzotti ha partorito". Non solo: il nipotino di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si chiamerebbe "Eros Junior". Mondo del gossip colto alla sprovvista su tutti i fronti, per le tempistiche del lieto evento e per il nome scelto per il bebè. L'indiscrezione deflagra su Instagram, peccato che sia l'ennesima fake news. Una bufala, detta volgarmente. O a essere buoni e non maliziosi, semplicemente la domanda (o forse l'auspicio) di un fan della rampolla.

Aurora, su Instagram, pubblica un post con l'evoluzione del suo pancione: dalla foto in bikini e curve "normali", fino alle ultime, ironiche e dolcissime con il fisico lievitato dall'amore. "Ma è vero che ha già partorito e che si chiama Eros Junior?", chiede serissimo un utente nei commenti.

Tam tam impazzito e la Ramazzotti che è costretta a intervenire, non si sa quanto stizzita o divertita: l'emoticon della risata, infatti, è interpretabile in molti modi.

In realtà la gravidanza, che a molti sembra lunghissima anche per effetto della cronaca in tempo reale sui social (e in tv, con l'intento duetto con papà Eros a Michelle Impossible & Friends su Canale 5, sotto gli occhi lucidi e commossi della Hunziker), andrà avanti ancora per qualche giorno. Anzi, settimana. Sul nome del piccolino, dopo il presunto "spoiler" poi smentito, generato da una intervista di Eros al settimanale Oggi di qualche settimana fa, vige ancora il più stretto riserbo.