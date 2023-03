Eros Ramazzotti, la foto è pazzesca: "Amore mio...", e bacio in bocca

07 marzo 2023 a

Nuova fiamma per Eros Ramazzotti? Il cantante ha pubblicato una foto nelle sue Instagram stories che lascia poco spazio ai dubbi: nello scatto lo si vede mentre bacia una donna misteriosa. A corredo la scritta: "Auguri amore mio". Tanta la curiosità dei fan dopo questa dichiarazione. Chi è la nuova fidanzata del cantautore? In realtà su di lei non si sa nulla, la sua identità rimane sconosciuta. Per qualcuno, si tratterebbe di Giulia Accardi, una modella con cui Ramazzotti era stato paparazzato mesi fa dal settimanale Diva e Donna. Per altri, invece, si tratterebbe solo di un'amica, anche perché il cantante ha detto di essere single in un'intervista di qualche tempo fa. Il bacio sulle labbra e la dedica, però, farebbero pensare più a una compagna. Per altri ancora, la donna farebbe parte del suo entourage.

La rivelazione è arrivata a sorpresa durante la tappa a Praga del suo tour mondiale. L'artista si trova in Repubblica Ceca con il suo "Battito Infinito World Tour" e ha documentato alcuni momenti dell'ultimo concerto nelle sue storie Instagram. Tra video e foto sul palco, ecco che compare lo scatto del bacio con questa donna. Il cantautore non ha taggato nessuno nella foto, per questo non è possibile risalire nemmeno al nome o all'account personale della donna.