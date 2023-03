Noemi Bocchi, la foto (piccante) censurata: il mistero (e quel dettaglio)

13 marzo 2023 a

Uno scatto che nasconde un mistero. La relazione tra Noemi Bocchi e Francesco Totti non è più un segreto. I due sono ufficialmente una coppia e così la nuova compagna dell'ex capitano della Roma non esita a farsi fotografare. In particolare, è di queste ore una foto che ha sollevato parecchi sospetti. Nello scatto si vede la Bocchi in bikini floreale con una posa non passata inosservata agli utenti del web.

In molti hanno infatti notato che sui social la Bocchi si è mostrata più sensuale che mai. Almeno fino a quando lo scatto non è sparito da Instagram, lasciando di stucco i fan di Noemi. Inutile dire che la sparizione ha sollevato varie teorie. Tra queste, quella più gettonata, ipotizza un diktat di Totti. Che l'ex calciatore sia così geloso da chiedere alla compagna di eliminare la foto? Chissà.

Certo è che tra i due la storia sembra proseguire a gonfie vele. Francesco e Noemi sono a Dubai, dove hanno trascorso il weekend ospiti dell’EA7Padel Tour, evento sportivo sponsorizzato da Armani. Qui Totti si è sfidato a padel con altri grandi ex campioni, come Andriy Shevchenko e Vincent Candela. Meno semplice la relazione con l'ex moglie Ilary Blasi. L'udienza per la separazione slitta ancora e c'è chi prevede una battaglia duratura in tribunale.