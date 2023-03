Fedez e Chiara Ferragni, crisi e addio? La foto che svela tutto

15 marzo 2023 a

Crisi archiviata. Tra Chiara Ferragni e Fedez tutto procede a gonfie vele. Lo dimostrano alcune foto che li ritraggono insieme al parco con i figli. La coppia è stata paparazzata felice sulle giostre con Leone e Vittoria. Negli scatti li si vede sempre sorridenti. Un dettaglio, quello mostrato dal settimanale Chi, che spazza via le voci su diverse tensioni dopo Sanremo. Con i colpi di testa del rapper, prima l'appello pro-cannabis poi il bacio con Rosa Chemical, molti avevano notato una certa lontananza dalla moglie.

L'influencer non avrebbe preso bene le sparate del marito. Ad alimentare i sospetti, il silenzio e l'assenza di foto assieme. Ora però sembra tornato il sereno. Già giorni fa il cantante aveva precisato: "Sto attraversando un periodo per cui preferisco stare il più possibile lontano dai social. In questa decisione non c’entra il rapporto con mia moglie. Che anzi ringrazio per il costante supporto".

Nulla che avesse a che vedere con la consorte. "Per quanto privilegiato possa essere, è stato un evento molto traumatico e solo oggi ho realizzato quanto non mi sia preso cura della mia salute mentale rispetto a questo evento – aveva raccontato ai fan – e mi sia affidato solo a psicofarmaci, che ho cambiato nel corso dei mesi fino a trovarne uno che non era proprio indicato a me. Da gennaio mi è stato prescritto un antidepressivo molto forte che mi ha cambiato molto, mi ha agitato tanto e mi ha dato anche degli effetti collaterali dal punto di vista fisico, con tic alla bocca che mi impedivano di parlare liberamente". Insomma, smentita la crisi matrimoniale.