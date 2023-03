Elisabetta Canalis, ufficiale il divorzio: a cosa ha rinunciato

15 marzo 2023 a

La notizia era nell’aria da settimane, ma adesso il divorzio tra Elisabetta Canalis e Brian Perry è ufficiale. Dopo dieci anni insieme e una figlia, i due hanno deciso di porre fine al matrimonio: stando alle ultime indiscrezioni, sarebbero già stata depositate in tribunale le carte per chiedere l’affidamento congiunto di Skyler Eva, che adesso ha 7 anni. Inoltre risulta che l’ex velina non abbia chiesto alcun assegno di mantenimento e che si sarebbe trasferita altrove.

Per il momento, però, la Canalis non sembra intenzionata a tornare in Italia: avrebbe deciso di rimanere a vivere a Los Angeles soprattutto per la sua bambina, che ha la priorità assoluta. Dalla Sardegna pare che sia arrivata la madre per dare alla showgirl tutto il supporto di cui ha bisogno in questo momento difficile e pieno di cambiamenti importanti. I rumors sulla separazione circolavano da tempo: è quasi un anno che sui social la Canalis e il marito non si mostravano insieme, ovvero dalla scorsa estate.

Inoltre non è escluso che Elisabetta abbia già iniziato a frequentare qualcun altro. Durante il suo viaggio a Milano per la settimana della moda, la showgirl è stata fotografata in compagnia di Georgian Cimpeanu, campione di kickboxing. I due sono amici, dato che si conoscono da tempo e si sono allenati insieme più volte. Alla luce della fine del matrimonio c’è però chi sospetta che possa esserci dell’altro, soprattutto dopo che Cimpeanu è stato visto all’ingresso dell’appartamento della Canalis.