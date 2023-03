Elisabetta Canalis, la foto da censura: eccola "fuori di seno"

09 marzo 2023 a

a

a

Svolta sexy di Elisabetta Canalis su Instagram. La ex velina dopo le voci di crisi con il marito Brian Perri si mostra sempre più spesso sui social con indosso soltanto della lingerie. Eccola dunque in una serie di scatti ad altissimo scatto erotico, in pose ammiccanti e completini di pizzo trasparenti che non lasciano nulla all'immaginazione. In alcune immagini la showgirl va pure "fuori di seno"....

La Canalis ha partecipato di recente alla fashion week milanese ed è stata anche ospite di Alessandro Cattelan a Stasera c'è Cattelan, su Rai due. E proprio nella città dove ha vissuto per tanti anni prima di trasferirsi a Los Angeles la ex velina, che ha 44 anni, è stata paparazzata con un uomo ben più giovane di lei (29 anni). Si tratterebbe del kickboxer, nonché suo allenatore, Georgian Ciampeanu detto "iceman", l'uomo di ghiaccio.

Insomma, sembra proprio che l'amore tra Elisabetta e Brian, nato nel 2012 sia ormai giunto al capolinea. I due hanno anche una figlia Skyler Eva. Secondo il settimanale Chi la coppia sarebbe già scoppiata.