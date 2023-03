Ambra Angiolini, paparazzata pazzesca: il triangolo... sì

15 marzo 2023 a

Ambra Angiolini e Andrea Bosca sono una coppia a tutti gli effetti. A testimoniarlo è il settimanale Chi, che ha fotografato i due in occasione della festa della donna dell’8 marzo: non solo tenere effusioni per le vie di Milano, ma anche una colazione alla presenza di Francesco Renga e di Jolanda, la figlia che l’attrice ha avuto insieme al cantante. Si può quindi dire che la “benedizione” della famiglia c’è stata.

Anche se con Renga il matrimonio è finito, i rapporti sono diventati ottimi, con la Angiolini che sa che può contare sul supporto dell’ex marito non solo per quanto riguarda il bene della figlia. Stando a quanto riporta la rivista diretta da Alfonso Signorini, l’attrice si trova molto bene con il collega e regista 42enne e ha ritrovato la felicità dopo la complicata relazione con Massimiliano Allegri, che si sarebbe conclusa con un tradimento che la Angiolini non ha mai smentito.

Prima degli scatti rubati dal settimanale Chi, era stata la stessa attrice a uscire allo scoperto con alcuni video pubblicati su Instagram che immortalava una cena insieme a Bosca. Quindi tutto sembra procedere a gonfie vele, con le presentazioni in famiglia che sono state fatte e con tanto di approvazione anche da parte di Renga, che altrimenti difficilmente sarebbe stato presente alla colazione dell’8 marzo.