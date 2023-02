Striscia, Staffelli durissimo contro Ambra Angiolini: "Ciò che è successo non mi è piaciuto"

21 febbraio 2023 a

È uno dei volti storici di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli. Una carriera legata a doppio filo con il tg satirico di Canale 5, per il quale consegna il celeberrimo Tapiro d'oro a vip e personaggi famosi che, nel corso della settimana, si sono distinti per gaffe, rosicamenti e vicissitudini varie.

E Staffelli si racconta in una lunga intervista al Corriere della Sera, in cui ha parlato dei lunghi anni di militanza a Striscia. Per il tiggì ideato da Antonio Ricci, Staffelli ha più volte consegnato il tapiro a Belen Rodriguez. E dunque gli viene chiesto come mai accada, se è davvero così attapirata. E Staffelli risponde: "No, è pluridecorata perché ne combina di tutti i colori tra matrimoni, separazioni e gaffes...". Insomma, Belen offre molti argomenti per essere "stuzzicata" dall'irriverenza di Staffelli e Striscia.

Quindi si parla delle polemiche di qualche tempo fa per la consegna del Tapiro d'oro ad Ambra Angiolini dopo la rottura con Massimiliano Allegri: Staffelli fu addirittura accusato di sessismo per quel caso. Da par suo, l'inviato spiega di non aver voluto in alcun modo prendere per i fondelli la Angiolini. E anzi si dice ancora stupito dal fatto che lei non abbia fatto nullo per smorzare subito la polemica, che si è poi trascinata a lungo. "Quello che è accaduto dopo la consegna non mi è piaciuto, lei avrebbe dovuto spiegare e calmare le acque, invece ha lasciato montare la situazione". Insomma, il caso non è chiuso.

Non poteva mancare una battuta sul Tapiro d'oro consegnato a Fabrizio Del Noce, all'epoca direttore di Rai 1, che la prese male. Anzi malissimo: glielò tiro in faccia fratturandogli il naso. Infatti, Staffelli quando gli chiedono quale sia il Tapiro più amaro risponde: "Quello a Fabrizio Del Noce, allora direttore di Rai1, la frattura del setto nasale fa davvero male", conclude.