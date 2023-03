Ilary Blasi, occhio a cosa spunta: la foto spiazzante

18 marzo 2023 a

Proprio come Francesco Totti e Noemi Bocchi, ormai anche Ilary Blasi e Bastian Muller sono una coppia consolidata. Nelle ultime settimane la conduttrice è uscita allo scoperto con una dichiarazione d’amore via social e soprattutto con una serie di iniziative molto significative: l’imprenditore di Francoforte passa sempre più tempo a Roma e ha anche partecipato alla festa di compleanno della piccola Isabel, che ha compiuto 7 anni.

Ilary Blasi, che schiaffo a Totti: per il compleanno della figlia Isabel... | Guarda

Adesso il settimanale Gente ha pubblicato una serie di foto che documentano un insolito pomeriggio trascorso da Bastian e Ilary, con quest’ultima che ha portato anche la figlia più piccola. I tre sono stati visti in giro a fare shopping e soprattutto andare alla ricerca di un regalo per la piccola di casa, che alla fine ha ricevuto un coniglietto che sembra averla resa particolarmente felice.

Secondo il settimanale Gente, la Blasi e Muller starebbero facendo le prime prove di convivenza, ben sapendo che la situazione non è delle più semplici e che la famiglia in questo modo sta diventando sempre più allargata, dato che anche Totti ha già una nuova compagna (tra l’altro con figli). In giro per Roma la nuova coppia è stata fotografata assieme alla piccola Isabel: Ilary in versione sporty-chic, Bastian in t-shirt e pantaloni neri.