Ilary Blasi e Totti, "per tre ore": si mette male, voci dal tribunale

01 aprile 2023 a

a

a

Sarebbe durata circa tre ore la prima udienza per la separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, pare che le parti fossero presenti in aula, assistite dai rispettivi avvocati. L’appuntamento, però, si è tenuto in forma strettamente riservata per evitare la presenza di cronisti e curiosi davanti all’ingresso.

"Troppa intimità". Ilary Blasi e Bastian, la foto che sconvolge Totti | Guarda

Al centro della discussione diversi temi, come l’affidamento dei figli, la destinazione della villa dell’Eur – in cui al momento vive Ilary con i figli, anche se Francesco non vorrebbe rinunciarci -, la spartizione del patrimonio. In parallelo, resterebbe aperto il contenzioso ribattezzato "borsette versus Rolex", la disputa per la restituzione di borse, scarpe e accessori della conduttrice e della collezione di Rolex dell’ex calciatore.

"Lui nel mio letto...". Clamoroso, Totti sbotta con Ilary: la frase sconcertante

La contesa "borsette versus Rolex" risale all’estate scorsa, ma ha fatto discutere parecchio anche nei mesi successivi per via di continue ripicche e rivelazioni. Per quanto riguarda i Rolex, pare che la Blasi sostenga che si tratti di regali di Totti. Lui invece negherebbe questa versione e vorrebbe tutti i suoi orologi indietro. Alla prossima udienza, che non sarebbe stata ancora fissata, il giudice dovrà valutare quali e quanti testimoni ascoltare. Forse anche in attesa di quello che accadrà nella causa principale.