Vera Gemma, chi la umilia: "Tr***a? Tuo padre ora..."

Non sono piaciute a Caterina Collovati le scandalose confessioni di Vera Gemma a Giuseppe Cruciani. Intervistata a La Zanzara su Radio 24, l'attrice figlia di Giuliano Gemma ha raccontato di aver fatto la prostituita per mantenersi e di non provare alcun disagio nell'essere chiamata "tr***a". Provocazione o verità? Nel dubbio, su Instagram, la giornalista e moglie di Fulvio Collovati, ed di Milan, Inter e Nazionale campione del mondo nel 1982, ci va giù durissima.



"A Vera Gemma piace essere chiamata tr***a… Ha detto testualmente che tra intellettuale, str***a e tr***a preferisce quest’ultimo appellativo, anzi lo considera addirittura un complimento. Per non perdere i suoi concetti molto educativi..., la chiamano da una trasmissione all’altra". "Prosegue con altre gemme di saggezza la signora Gemma - prosegue una Caterina Collovati sempre più indignata -; dice che ha provato l’eroina, la coca, la marijuana che legalizzerebbe, e, fin qui passi, visto che questa è anche l’intenzione della nuova segretaria del Pd (Elly Schlein, ndr) fingiamo di adeguarci, ma sentire con quale di queste droghe si faccia meglio sesso proprio è disgustoso come messaggio".

Quindi la stilettata molto personale: "Immagino quanto il povero papà defunto, il mitico e mai dimenticato Giuliano Gemma, si sia rigirato nella tomba… Alla Zanzara di Cruciani ha detto che sogna uno stupro. Ora, sappiamo che il mondo è bello perché è vario, in questo caso avariato, ma le parole hanno un peso e certe ne hanno più di altre". "Grazie a nome di tutte le donne, cara Vera - conclude -, per aver servito l’ennesimo assist a tutti gli imbecilli che riducono la donna a una macchina del piacere, a bambola di pezza inanimata e senza cervello".