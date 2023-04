Alena Seredova, "passato da escort?": le sue (clamorose) parole

21 aprile 2023 a

Alena Seredova non si tira indietro. Rimanendo sempre pacata ed elegante, l'ex moglie di Gigi Buffon ha replicato a una domanda a lei rivolta da un utente di Instagram. "È vero - chiede - che appena arrivata a Milano facevi la escort?". Immediata la risposta: "Qui siamo proprio lontani dalla realtà. Posso proprio a testa alta dire che ho sempre fatto l’amore gratis e con chi volevo io". Insomma, un commento da applausi.

Ma le domande non sono finite. Poco dopo un altro curioso le ha chiesto: "Non sembra che tu sia felice, eppure hai un bellissimo compagno e una splendida bambina: come mai?". Ancora una volta l'ex modella da tempo legata ad Alessandro Nasi non si è sottratta: "Ho letto questa domanda e sono andata un po’ a vedere se già in passato mi hai scritto qualcosa di simile e..sì. Diciamo che non azzecchi proprio la verità. Però, tanto, penso che qualsiasi cosa io dica, tu avrai la tua idea, perciò non cambierà nulla".

D'altronde la Seredova è più che serena e lo dimostrano i numerosi scatti in compagnia della sua famiglia. Madre di Louis Thomas e David Lee, figli nati dal legame finito con Buffon, il 19 maggio 2020 Alena ha dato alla luce la piccola Vivienne, la figlia nata dal rapporto con l'attuale compagno. Intanto è atteso per giugno il loro matrimonio.