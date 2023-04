Ilary Blasi, "adrenalina": come la beccano sul treno

24 aprile 2023 a

a

a

Ilary Blasi torna questa sera su Canale 5 con la seconda puntata dell'Isola dei Famosi. Un appuntamento certamente impegnativo che richiede parecchia energia. Forse proprio per questo la conduttrice ha deciso di ricaricarsi in vista della messa in onda della puntata. La Blasi, in particolare, è stata immortalata mentre viaggia in treno, tutta rannicchiata su un sedile, mentre fa un pisolino.

Ilary Blasi, Bastian gioca con la figlia? Si dice che Totti... L'indiscrezione

L'ex moglie di Francesco Totti, insomma, sembra non sentire affatto l'ansia della diretta, rilassandosi al punto da addormentarsi proprio poche ore prima di andare in onda, durante il viaggio tra Roma e Milano. Il video è stato fatto da un'amica della Blasi, ma quest'ultima, ironica come sempre, ha deciso di ricondividerlo nelle sue storie. "Adrenalina pre-puntata", si legge a corredo del filmato, con tanto di faccine sorridenti.

"Possono stare con Noemi Bocchi": colpo di scena, la decisione di Ilary Blasi

Subito dopo, in altre storie, si vede la Blasi in stazione, pronta a dirigersi verso gli studi Mediaset. E sul filmato si legge: "Il risveglio della guerriera". Nonostante alcuni problemi nella vita privata, la conduttrice ha sempre dimostrato di saper sdrammatizzare anche i momenti più difficili, mantenendosi lucida e professionale sul lavoro. Complice forse la serenità ritrovata con il suo nuovo compagno, Bastian Muller.